Musik

Rheingau Musik Festival: Hohe Auslastung - Jubiläum 2027

Einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen hat 6.000 Karten mehr als im Vorjahr verkauft. Welche Bilanz 2026 zieht das Rheingau Musik Festival, welchen Geburtstag feiert es nächstes Jahr?

Die Basilika des Klosters Eberbach, Ort von Auftakt und Finale des Rheingau Musik Festivals, aus der Vogelperspektive. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Basilika des Klosters Eberbach, Ort von Auftakt und Finale des Rheingau Musik Festivals, aus der Vogelperspektive. (Archivbild)

Eltville (dpa/lhe) - Kurz vor seinem Abschlusskonzert an diesem Samstag (5.9.) im Kloster Eberbach bei Eltville hat das Rheingau Musik Festival (RMF) eine positive Bilanz gezogen. Als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen hat das diesjährige Festival nach eigenen Angaben bei 152 Konzerten an 26 Spielstätten voraussichtlich eine Auslastung von gut 91 Prozent erreicht. Rund 6.000 Eintrittskarten mehr als im Vorjahr wurden verkauft. Insgesamt standen etwa 130.000 Karten bei der 39. Auflage mit mehr als 3.000 Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung.

Festivaletat mit acht Millionen Euro

Nun nimmt das RMF mit Sitz in Oestrich-Winkel am Rhein ein Jubiläum in den Blick: Vom 19. Juni bis zum 4. September 2027 soll die 40. Auflage des Konzertreigens über die Bühne gehen. Das Festival mit viel klassischer Musik, aber auch Pop und Jazz ist 1987 von Michael Herrmann gegründet worden. Er ist bis heute Intendant und Geschäftsführer. Bisher nur einmal, 2020, ist das RMF aufgefallen - wegen der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Saison 2026 sprach Herrmann von einer Strahlkraft «weit über die Region hinaus». 

Vor allem Sponsoren, Kartenverkauf und ein Förderverein finanzieren den Konzertreigen. Die Gesamtkosten haben sich laut den Veranstaltern auch in diesem Sommer wieder auf acht Millionen Euro gelaufen. Der hessische Landeszuschuss hat dabei traditionell bei lediglich 25.000 Euro gelegen.

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