Rheingau Musik Festival endet - über 130.000 Karten vergeben

Eltville (dpa) - Kurz vor seinem diesjährigen Abschlusskonzert am Samstag (7. September) im Kloster Eberbach bei Eltville meldet das Rheingau Musik Festival (RMF) eine «anhaltende Rekordauslastung» von 93 Prozent. Unter Einbezug von sechs Weihnachtskonzerten Ende dieses Jahres seien insgesamt mehr als 130.000 Eintrittskarten für 155 Konzerte an 24 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz vergeben worden.