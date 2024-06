Auftakt des Rheingau Musik Festivals

Eltville (dpa) - Auch zwei Ministerpräsidenten wollen den diesjährigen Auftakt eines der größten Konzertreigen in Deutschland erleben. Hessens Landesvater Boris Rhein und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst (beide CDU) haben sich für das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals (RMF) an diesem Samstag im Kloster Eberbach bei Eltville im hessischen Rheingau angesagt.

155 Konzerte an 24 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst die Veranstaltungsreihe bis zum 7. September. Es ist die 37. Festivalsaison in Schlössern, Kirchen, Weingütern und an anderen Orten. Erstmals gibt es zwei Eröffnungskonzerte - mit unterschiedlichem Programm: Nach dem Auftakt am Samstag im Kloster Eberbach erklingt ein zweites Konzert an diesem Sonntag im Kurhaus Wiesbaden. Beide sind ausverkauft.