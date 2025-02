Rheingau Musik Festival 2025 mit «Fokusland» Spanien

Oestrich-Winkel (dpa) - Flamenco-Tänze, frühe Vokalmusik und Carmen-Oper-Melodien: «Fokusland» des Rheingau Musik Festivals (RMF) mit mehr als 150 Veranstaltungen in Hessen und Rheinland-Pfalz ist in diesem Sommer Spanien. Die 38. Auflage des Konzertreigens geht vom 21. Juni bis 6. September beidseits des Rheins über die Bühne - unter anderem in Schlössern, Museen, Weingütern, Klöstern, Kirchen und Hotels. Hinzu kommen Open-Air-Konzerte. Neben viel klassischer Musik ertönen laut dem RMF mit Sitz in Oestrich-Winkel auch Pop und Jazz. Außerdem gibt es Musikkabarett und Literaturlesungen.