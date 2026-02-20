Landgericht Frankfurt

Kopfschüsse im Hauptbahnhof: Mordprozess beginnt

Mitten in einem der größten Bahnhöfe Deutschlands wird einem Mann aus kurzer Distanz von hinten in den Kopf geschossen. Vor dem Frankfurter Landgericht müssen sich nun acht Männer verantworten.

Hintergrund der Tat soll eine Familienfehde gewesen sein. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hintergrund der Tat soll eine Familienfehde gewesen sein. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Vor eineinhalb Jahren wurde ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof mit Kopfschüssen getötet - an diesem Freitag (9.30 Uhr) beginnt der aufwendige Mordprozess gegen die mutmaßlichen Täter. Angeklagt sind acht Männer im Alter zwischen 22 und 56 Jahren. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der älteste Angeklagte soll am Abend des 20. August 2024 einem Reisenden aus kurzer Distanz von hinten in den Hinterkopf geschossen haben. Die Tat geschah in der Nähe der Gleise. Als der 27-Jährige zu Boden fiel, soll der Angeklagte ihm noch zweimal in den Kopf geschossen haben, bevor er die Pistole wegwarf und die Flucht ergriff. 

Die Bundespolizei fasste ihn nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Der Hauptbahnhof wurde nach der Tat für Züge und Passagiere für etwa 25 Minuten gesperrt.

Familienfehde in der Türkei als mutmaßlicher Hintergrund 

Hintergrund soll eine seit Jahren andauernde Familienfehde in der Türkei sein, in diesem Rahmen sollen der Vater des 27-Jährigen sowie der Neffe des nun angeklagten Schützen getötet worden sein. Daraufhin sollen sich die Angeklagten zur Blutrache entschlossen haben. Dies ist in vielen Ländern ein althergebrachtes Verfahren der Selbstjustiz. 

In den Monaten nach der Tat im Hauptbahnhof wurden die weiteren Mordverdächtigen festgenommen, seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Männer haben jeweils die deutsche oder türkische Staatsbürgerschaft. Die Schwurgerichtskammer hat bislang Verhandlungstermine bis in den Juli bestimmt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordprozess nach Kopfschüssen im Hauptbahnhof steht bevor
Landgericht Frankfurt

Mordprozess nach Kopfschüssen im Hauptbahnhof steht bevor

Mitten in einem der größten Bahnhöfe Deutschlands wird einem Mann aus kurzer Distanz von hinten in den Kopf geschossen. Nun steht der Prozess gegen acht Angeklagte bevor.

13.02.2026

Kopfschüsse im Hauptbahnhof: «Das hat etwas Demonstratives»
Mordverdacht

Kopfschüsse im Hauptbahnhof: «Das hat etwas Demonstratives»

Im Frankfurter Hauptbahnhof soll ein Mann einem anderen in den Kopf geschossen und ihn getötet haben. Der Verdächtige schweigt bisher. Wie kommt es zu so einer Tat mitten an einem viel besuchten Ort?

22.08.2024

Kopfschüsse im Hauptbahnhof: «Das hat etwas Demonstratives»
Mordverdacht

Kopfschüsse im Hauptbahnhof: «Das hat etwas Demonstratives»

Im Frankfurter Hauptbahnhof soll ein Mann einem anderen in den Kopf geschossen und ihn getötet haben. Der Verdächtige schweigt. Die Tat mitten an einem viel besuchten Ort wirft viele Fragen auf.

22.08.2024

Mann stirbt bei Kopfschüssen im Frankfurter Hauptbahnhof
Mordverdacht

Mann stirbt bei Kopfschüssen im Frankfurter Hauptbahnhof

Die Tat erschüttert: An einem Bahnsteig mitten im Frankfurter Hauptbahnhof wird ein Mann getötet. Dabei gilt in dem Gebäude erst seit Kurzem ein Waffenverbot.

21.08.2024

Mann am Frankfurter Bahnhof wohl mit Kopfschüssen ermordet
Mordverdacht

Mann am Frankfurter Bahnhof wohl mit Kopfschüssen ermordet

An einem Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof wird ein Mann erschossen. Nun gibt die Staatsanwaltschaft weitere Details zur Tat bekannt.

21.08.2024