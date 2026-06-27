Besitzer von Knall geweckt

Korianderlager brennt komplett ab - 400.000 Euro Schaden

Feuerwehrleute löschen eine Lagerhalle auf einem Bauernhof. In der Halle wird Koriander gelagert. Der Schaden ist immens.

Feuerwehrleute löschten die brennende Lagerhalle. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Feuerwehrleute löschten die brennende Lagerhalle. (Symbolbild)

Külsheim (dpa/lsw) - Ein Korianderlager ist im Main-Tauber-Kreis komplett abgebrannt und hat mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht. Der Besitzer des Bauernhofes in Külsheim habe in den frühen Morgenstunden einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei mitteilte. Das Lager geriet demnach in Vollbrand. 

In der Halle waren neben dem Koriander auch noch eine Trocknungsanlage und ein Radlader untergebracht. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 400.000 Euro. Wie viel Koriander in der Halle war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es habe sich aber um eine «größere Menge» gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. 

Feuerwehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für andere Gebäude habe nicht bestanden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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