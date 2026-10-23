Kovac zu Eintracht-Wiedersehen: Volle Identifikation mit BVB

Dortmund (dpa) - Für Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac zählt beim Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber Eintracht Frankfurt vor allem seine aktuelle Aufgabe beim BVB. «Dort, wo ich arbeite, lasse ich immer mein Herz. Das ist einfach so. Klar, ich bin Angestellter, aber ich identifiziere mich voll mit dem BVB», sagte der Coach vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Von 2016 bis 2018 hatte Kovac den Verein am Main trainiert. Er habe dort eine schöne Zeit gehabt und sei zudem Mitglied im Verein, sagte der 55-Jährige. «Aber hier haben wir auch sehr schöne Momente bisher gehabt. Was wir natürlich auch noch wollen, wir wollen auch noch was in die Höhe strecken. Dafür müssen wir hart arbeiten, dafür werden wir alles investieren», sagte Kovac mit Blick auf die Ziele mit dem BVB.

Kovac warnt vor ausgeruhter Eintracht

Sportlich warnte Kovac, der mit seinem Team unter der Woche durch das Champions-League-Duell bei Sabah FK in Aserbaidschan (2:1) 11.000 Kilometer zurücklegen musste, vor den ausgeruhten Hessen. «Wir haben einen frischen Gegner, der nicht reisen musste. Wir mussten reisen und wir müssen dann diese Reisen schnell wegstecken, sodass wir morgen sofort wieder auf höchstem Niveau sind», sagte der Trainer.

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