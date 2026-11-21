Kehl (dpa/lsw) - Beim Abbau eines 50 Meter hohen Krans ist es im Rheinhafen von Kehl (Ortenaukreis) zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Der Kran stürzte am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache um, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der SWR hatte zuvor berichtet.

Der 32-jährige Kranführer konnte sich während des Sturzes noch mit einem Sprung aus der Kabine retten. Dabei zog er sich jedoch schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus; Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle am Morgen, um die genaue Ursache des Unglücks zu klären. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.