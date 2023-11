Kraniche fliegen in Riesenschwärmen Richtung Süden

Wetzlar (dpa) - Riesige Schwärme von Kranichen sind auch am Freitag über Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gezogen. «Es war ein Naturschauspiel», schwärmte der Ornithologe Bernd Petri vom Naturschutzbund Nabu in Wetzlar. Zehntausende Tiere seien in den Zügen mitgeflogen. Zum Beispiel waren die bis zu 1,30 Meter großen Vögel am Himmel über Frankfurt, dem Hessischen Ried und der Bergstraße zu sehen.