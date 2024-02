Kraniche kehren zurück: Nabu ruft zu Meldungen auf

Wetzlar (dpa/lhe) - Die ersten Kraniche haben die Rückkehr in ihre Brutgebiete angetreten und sind wieder in Hessen zu sehen. «Bei dem warmen Wetter sind schon über 15.000 Kraniche durch Hessen gezogen», sagte Bernd Petri, Ornithologe vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen, am Donnerstag. Hessen liege auf dem Weg der Kraniche von ihren Winterquartieren in Nordfrankreich und Spanien zu ihren Brutgebieten in Ostdeutschland und Nordeuropa. Der Nabu ruft Menschen, die Kraniche beobachten, dazu auf, ihren Standort online zu melden.