Krankenwagen ausgebremst - Frau schwer verletzt
Ein Autofahrer bremst einen Krankentransporter aus. Die Folge: Eine Frau im Rollstuhl stürzt und wird schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.
Gründau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat durch das Ausbremsen eines Krankentransporters einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach befuhr der Krankentransporter am Samstag eine Straße in Gründau (Main-Kinzig-Kreis), als ihm ein Wagen mittig auf der Fahrspur entgegenkam.
Der Krankentransporter soll automatisch eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben. Dadurch sei eine Frau, die im Rollstuhl saß, gestürzt. Sie brach sich das Bein und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Polizeistation Gelnhausen suchen nun Zeugen der Verkehrsunfallflucht.