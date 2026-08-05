Unfallflüchtiger gesucht

Krankenwagen ausgebremst - Frau schwer verletzt

Ein Autofahrer bremst einen Krankentransporter aus. Die Folge: Eine Frau im Rollstuhl stürzt und wird schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Der Fahrer bremste am Samstagnachmittag einen Krankentransporter aus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Fahrer bremste am Samstagnachmittag einen Krankentransporter aus. (Symbolbild)

Gründau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat durch das Ausbremsen eines Krankentransporters einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach befuhr der Krankentransporter am Samstag eine Straße in Gründau (Main-Kinzig-Kreis), als ihm ein Wagen mittig auf der Fahrspur entgegenkam. 

Der Krankentransporter soll automatisch eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben. Dadurch sei eine Frau, die im Rollstuhl saß, gestürzt. Sie brach sich das Bein und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Polizeistation Gelnhausen suchen nun Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer nach Unfall mit junger Radfahrerin gesucht
Unfall

Autofahrer nach Unfall mit junger Radfahrerin gesucht

Eine 18-Jährige wird in Dieburg von einem Auto erfasst, sie stürzt von ihrem Fahrrad und verletzt sich leicht. Der Autofahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

05.05.2026

Auto prallt gegen Krankentransporter
Unfälle

Auto prallt gegen Krankentransporter

Beim Spurwechsel übersieht ein Autofahrer einen Krankenwagen. Es kracht - und der Fahrer des Krankenwagens wird selbst zum Patienten.

13.12.2025

Heppenheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht
Hoher Sachschaden

Heppenheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrer hat in Heppenheim ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Hinweise.

28.07.2025

Fürth: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht
Blaulicht

Fürth: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem E-Scooter wurde der 16-jährige E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Lkw beging Unfallflucht - Zeugen gesucht.

26.02.2025

Unfall in Breslauer Straße - Zeugen gesucht
Weinheim

Unfall in Breslauer Straße - Zeugen gesucht

Unfall in Breslauer Straße. Beteiligte machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht Zeugen.

02.01.2024