Kranzniederlegung und Gedenken nach Attacke in Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa) - Am Tag nach der Messerattacke mit zwei Toten und drei Verletzten im bayerischen Aschaffenburg ist die Polizei weiterhin mit viel Personal in der Stadt am Untermain präsent. Es gehe zum einen darum, Ansprechpartner für die Bevölkerung zu sein, sagte ein Polizeisprecher. Zum anderen solle ein reibungsloser Ablauf etwa der Kranzniederlegung durch Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) ermöglicht werden.