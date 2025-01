3000 Menschen bei Gedenkfeier in Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben in Aschaffenburg der Opfer der tödlichen Messerattacke gedacht. Rund 3000 Menschen kamen nach Polizeiangaben am frühen Abend in dem Park zusammen, in dem ein kleiner Junge und ein Mann mit Messerstichen getötet worden waren. Es sei tatsächlich das angekündigte «stille Gedenken» gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Vorkommnisse habe es nicht gegeben.