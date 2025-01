Gedenkgottesdienst nach Gewalttat von Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa) - Vier Tage nach der Bluttat mit zwei Toten hat in Aschaffenburg der zentrale Gedenkgottesdienst begonnen. «Heute sind wir voll Trauer», sagte der Aschaffenburger Stiftspfarrer Martin Heim. «Wir sind verletzt über diese brutale Tat.» Der katholische Würzburger Bischof Franz Jung sprach von «Schmerz und Trauer über das, was am Mittwoch geschehen ist, der evangelische Landesbischof von Bayern, Christian Kopp, von «Angst, Fragen, Verunsicherung, Schock».