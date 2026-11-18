Freiburg (dpa) - Kreativität wird zunehmend zum Anlass, sich zu treffen und gemeinsam eine besondere Zeit zu verbringen - in Cafés, Restaurants, Ateliers und bei privaten Feiern. «Menschen möchten gemeinsam etwas ausprobieren, miteinander ins Gespräch kommen und am Ende etwas Selbstgemachtes mit nach Hause nehmen», sagt Tina Engelhard, die in Freiburg, Karlsruhe und Offenburg Kreativ-Messen organisiert. «Gerade bei Geburtstagen, Junggesellinnenabschieden oder Babyshowers entsteht so neben dem gemeinsamen Erlebnis auch eine persönliche Erinnerung.»

Das Angebot reiche vom Keramikbemalen über Schmuckgestaltung und Kerzenherstellung bis zu Blumenkränzen und textilen Techniken. Bei neueren Workshopformaten seien beispielsweise Tufting, also das Herstellen eigener Teppichmotive, sowie das Gießen von Dekorationsobjekten in Terrazzo-Optik interessant. «Auch Kinder- und Jugendgeburtstage werden als organisierte Kreativerlebnisse angeboten», berichtet Engelhard.

«Für mich liegt darin ein wesentlicher Reiz: Man verbringt bewusst Zeit miteinander und wird selbst aktiv.» Das fertige Schmuckstück, die bemalte Tasse oder das eigene Bild erinnere später an diesen gemeinsamen Moment.