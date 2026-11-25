Darmstadt (dpa/lhe) - Die Klage der Kreisklinik Groß-Gerau auf Schadenersatz vom Bund wegen Krankenhaus-Finanzierungen ist von Landgericht Darmstadt abgewiesen worden. In dem Zivilverfahren sagte der Richter in seinem Urteil, dass die Klage inhaltlich unbegründet sei. Es gebe keinen Anspruch auf Zahlung von rund 1,2 Millionen Euro. Auch das EU-Recht gebe hier keinen individuellen Anspruch. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. (Az.: 3O 65/24)

In dem Verfahren ging es formal um eine Schadenersatzklage der Kreisklinik wegen aus ihrer Sicht struktureller Krankenhausunterfinanzierung. Die Kläger sehen aber ein grundsätzliches Verfahren mit Pilotcharakter. Für sie stellt sich die Frage, wie die Verantwortung des Gesetzgebers für seine Gesetze geht.

«Es geht um die grundsätzliche Frage, welche rechtlichen Folgen es haben kann, wenn Krankenhäuser ihren gesetzlichen Versorgungsauftrag erfüllen müssen, die staatlich gesetzten Finanzierungsbedingungen hierfür aber nach unserer Auffassung strukturell nicht ausreichen», sagte die Geschäftsführerin der Klinik, Erika Raab, vor dem Urteil.

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«Mit dem gewählten Rechtsweg ist daher auch eine politische Frage verbunden: Wenn der Staat von Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen Evidenz, Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit verlangt, welcher Maßstab gilt dann eigentlich für die Regulierung des Systems selbst?

Bei der Vorstellung der Klage sagten die Kläger, dass die Finanzierung über Fallpauschalen ein Strukturfehler sei. Je eher man Patienten entlasse, desto größer der Profit. Die Berechnungsgrundlagen würden hinterherhinken. Das Abrechnungssystem für stationäre Behandlungen führe zu Qualitätsverlusten. Das Pauschalrechnungssystem sei die Mutter allen Übels.