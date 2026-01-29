Bodensee

Kressbronn gewinnt Streit um Kurtaxe für Bootsbesitzer

Jahrelang wurde gestritten, nun ist Schluss: Die Kurtaxe für Bootsliegeplätze in Kressbronn ist rechtens. Der VGH in Mannheim hat das letzte Wort gesprochen – und die Gemeinde darf kassieren.

Nach einem langen Justizstreit ist die Kurtaxe in Kressbronn nun rechtens. (Archivfoto) Foto: Felix Kästle/dpa
Nach einem langen Justizstreit ist die Kurtaxe in Kressbronn nun rechtens. (Archivfoto)

Kressbronn/Mannheim (dpa) - Ende eines langen Streits: Die Kurtaxe für Bootsliegeplätze in der Gemeinde Kressbronn am Bodensee ist rechtens. Das teilte die Gemeinde mit Verweis auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim mit. Eine Revision wurde laut dem VGH nicht zugelassen. Zuerst hatte der SWR berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Erhebung der Kurtaxe für Bootsliegeplätze ist zulässig und das ist auch gut so», sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger (CDU) in einer Mitteilung der Stadt. Die Kurtaxe für Dauerliegeplätze in Kressbronn beträgt laut Stadt rund 60 Euro im Jahr. 

Gemeinde passte die Taxe nach erstem Urteil an

In Kressbronn gibt es seit Jahren Streit um die Kurtaxe für Bootsbesitzer, die die Abgabe zahlen sollen, wenn sie nicht in dem Ort wohnen. Eine erste Satzung hatte der VGH im Jahr 2021 für unwirksam erklärt. Das Gericht hatte der Gemeinde im Urteil aber Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie eine solche Abgabe doch noch rechtskonform erheben könnte. Daraufhin war die Satzung zum 1. Januar 2022 hin geändert worden. Gegen die Tourismusabgabe gab es im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Kläger. 

Laut dem SWR ist Kressbronn kein Einzelfall. Auch die Gemeinden Uhldingen-Mühlhofen, Sipplingen und Friedrichshafen erheben eine Kurtaxe für Daueranlieger. In der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen beispielsweise in Höhe von 52,50 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Südtirol gibt Pläne für «Hunde-Taxe» von Urlaubern auf
Keine Mehrheit

Südtirol gibt Pläne für «Hunde-Taxe» von Urlaubern auf

In Italiens Nordprovinz - bei Deutschen besonders beliebt - sollten pro Touristenhund künftig jeden Tag 1,50 Euro fällig werden. Die neue Hundesteuer-Regelung ist nun jedoch wieder vom Tisch.

15.11.2025

Seniorin schaltet Sauerstoff ab – Ausweisung war rechtens
Prozesse

Seniorin schaltet Sauerstoff ab – Ausweisung war rechtens

Im Krankenhaus hat sie ihrer Mitpatientin das Sauerstoffgerät ausgeschaltet, weil sie schlafen wollte. Gegen ihre Abschiebung hatte die Seniorin Klage eingereicht. Das Gericht hat nun entschieden.

11.11.2025

Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Statt DNA-Proben

Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern

Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.

23.09.2025

Prozesse

Rettungsdienstplan auf Prüfstand: Verhandlung vor VGH

Über die Hilfsfristen in der Notfallrettung wird immer wieder gestritten. Die im vergangenen Jahr veränderte Zeitspanne zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens hat Protest ausgelöst. Die Kritiker hoffen jetzt auf Unterstützung vom Gericht.

04.05.2023

Verkehr

Autofahrer am Bodensee mit mehr als vier Promille erwischt

24.03.2023