Kretschmann gibt seine Stimme ab

Sigmaringen (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Begleitet von seiner Frau Gerlinde und seinem Sohn Johannes kam der 77-Jährige zum Wahllokal in Sigmaringen. Der Grünen-Politiker tritt bei der Wahl nicht mehr an – nach 15 Jahren als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Seit 2016 hat Kretschmann mit der CDU regiert, zuvor fünf Jahre lang mit der SPD.