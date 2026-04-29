Kretschmann: Weinen gehört sich nicht als Ministerpräsident

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich sehr gerührt gezeigt bei seiner feierlichen Verabschiedung - die letzten Worte seiner Rede konnte er nur mit brüchiger Stimme sprechen. Die Reden etwa von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hätten ihn «emotional angefasst», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur beim Empfang. «Das konnte ich wahrscheinlich nicht ganz verbergen», so der 77-Jährige - und räumte ein: «Ich war auch sehr nervös, was man ja nach 15 Jahren MP wirklich nicht mehr ist bei Terminen. Heute war ich nervös.»