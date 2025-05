Kretschmann zur Papstwahl: Brauchen mutige Kirche

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Wahl des US-Amerikaners Robert Francis Prevost zum Papst Leo XIV. hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Notwendigkeit einer mutigen Kirche betont. «Wir brauchen weiterhin eine Kirche, die mutig ihre Stimme erhebt, beherzt nötige Reformen angeht und in Zeitgenossenschaft auf die aktuellen Herausforderungen eingeht», sagte er in einer ersten Reaktion. Er wünsche dem neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche alles Gute für das wichtige Amt. Dessen Namenswahl sage viel aus: «Offenbar knüpft er an Leo XIII. an, der die katholische Soziallehre geprägt hat. In der Sorge um die Armen und Ausgegrenzten könnte es also eine Kontinuität zum verstorbenen Vorgänger geben.»