Der amerikanische Papst und der stolze Präsident

Washington (dpa) - Die USA halten unter Donald Trump bereits auf allen Fronten die Welt in Atem - nun sind sie auch noch Papst. Zum ersten Mal in der Geschichte. Die US-Katholikin Dawn steht an einer St. Matthews Kirche in der Hauptstadt Washington und sagt lachend, sie habe fast angefangen «God Bless America» zu singen, als sie von der Wahl von Robert Prevost zum neuen Papst gehört habe. «Aber ganz ehrlich, der Papst ist der Papst der Weltkirche. Und wenn er nur ein Papst für Amerika wäre, wäre das eine wirklich schlechte Sache.»