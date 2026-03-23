Kreuzbandriss: Stürmer Marseiler fehlt Darmstadt lange
Darmstadt erleidet im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg einen bitteren Rückschlag. Ein Leistungsträger fällt verletzt monatelang aus.
Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss lange ohne Luca Marseiler auskommen. Der 29-Jährige hat sich beim 1:1 gegen Schalke am Samstagabend das Kreuzband gerissen, wie der Verein mitteilte. Der Stürmer hatte sich die Verletzung ohne Einwirkung eines Gegenspielers in der 23. Minute zugezogen. Über das weitere Vorgehen und den Zeitpunkt der Operation werde in den kommenden Tagen entschieden, hieß es.
«Leider hat sich bewahrheitet, womit wir am Samstagabend schon rechnen mussten. Für Luca tut es mir extrem leid, die Verletzung ist für alle im Verein ein Schock», sagte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie laut Vereinsmitteilung. «Luca wird von uns jegliche Unterstützung bekommen und wir sind sicher, dass er mit harter Arbeit, Entschlossenheit und seiner lebensfrohen Art auch diese schwierige Situation meistern wird.»