Kriminelles Duo nach nächtlicher Odyssee festgenommen

Oberursel/Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Ein räuberisches Duo hat die Polizei mit gleich mehreren mutmaßlichen Straftaten in der Nacht zum Montag auf Trab gehalten.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, fielen die beiden Männer zunächst am Sonntagabend am Bahnhof Oberursel auf. Dort sollen sie laut Zeugen versucht haben, an das Portemonnaie eines Taxifahrers zu gelangen. Als dieser sich weigerte, sollen die beiden gegen dessen Fahrertür getreten haben. Zwei weiteren Taxifahrern hätten sie ins Gesicht geschlagen und einem von beiden mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, hieß es.

Flucht nach Bad Homburg

Ihnen gelang demnach anschließend die Flucht. Im Laufe der Nacht meldete sich laut Polizei ein weiterer Zeuge, der angab, dass die beiden ihm sein Smartphone aus seiner Wohnung gestohlen hätten. Den Beamten gelang es schließlich im wenige Kilometer entfernten Bad Homburg, das Duo festzunehmen. Die beiden seien alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs gewesen.

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