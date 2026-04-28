Flucht im Auto

Nächtliche Verfolgungsfahrt: Polizei nimmt sechs Männer fest

Nach nächtlicher Flucht nimmt die Polizei sechs Männer vorläufig fest. Ein Zusammenhang zu Einbrüchen in der Schweiz wird geprüft – die Ermittlungen laufen grenzüberschreitend.

Sechs Männer nahm die Polizei vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Sechs Männer nahm die Polizei vorläufig fest. (Symbolbild)

Rheinfelden (dpa/lby) - Eine nächtliche Verfolgungsfahrt durch die Kreise Waldshut und Lörrach hat für sechs Männer im Alter von 19 bis 39 Jahren mit einer vorläufigen Festnahme geendet. Möglicherweise sind sie für mehrere Einbrüche in der Schweiz verantwortlich, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen zweier verdächtiger Autos flüchteten demnach am Sonntag vor einer Polizeikontrolle in Albbruck (Kreis Waldshut). Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallte einer der beiden Fluchtwagen in Rheinfelden (Kreis Lörrach). Die drei Insassen flüchteten demnach weiter zu Fuß, wurden schließlich aber vorläufig festgenommen. 

Mit Hilfe einer Straßensperre auf der Bundesstraße 34 in Richtung Rheinfelden wurde den Angaben zufolge auch das zweite Auto gestoppt und drei weitere Männer wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt waren laut den Angaben der Polizei 15 Streifenwagen beteiligt und ein Hubschrauber wurde angefordert.

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