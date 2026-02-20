Zeugen gesucht

Schriesheim: Zwei Einbrüche und hoher Schaden - besteht ein Zusammenhang?

Nach zwei Einbrüchen in Schriesheim prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang. Es wurden unter anderem Uhren und Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen.

Zweimal wurde am Donnerstag in Schriesheim eingebrochen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Zweimal wurde am Donnerstag in Schriesheim eingebrochen (Symbolbild).

Schriesheim. Gleich zwei Einbrüche haben die Polizei in Schriesheim am Donnerstag beschäftigt. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich ein erster Einbruch zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in einem Einfamilienhaus im Schlittweg. Hierbei schlugen die Kriminellen die Glasscheibe einer Terrasstentür ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Goldschmuck und Uhren im Wert von schätzungsweise 20.000 Euro.

Im Stadtteil Altenbach kam es zudem zwischen 17.15 und 20.30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus im Abtsweg. Hier schlugen die Einbrecher das bodentiefe Wohnzimmerfenster auf der Hausrückseite ein. Sie verließen das Gebäude mit Bargeld und Uhren durch einen Nebenausgang in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt derzeit aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe, ob ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. (sig)

Generelle Tipps der Polizei zum Thema Einbruch:

  • Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.
  • Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich.
  • Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.
  • Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
  • Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.
  • Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes.
  • Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

