Hinweise gesucht

Schriesheim: Beute von rund 10.000 Euro bei Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Schriesheimer Schlittweg eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zugang ins Innere des Hauses. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Die Unbekannten verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zugang ins Innere des Hauses. (Symbolfoto)

Schriesheim. Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Schlittweg eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und gelangten über ein Fenster in das Innere des Hauses. In mehreren Räumen und Schränken suchten sie nach Wertsachen. Nach den bisherigen Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck im Wert von etwa 5.500 Euro sowie knapp 4.500 Euro Bargeld. Wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

