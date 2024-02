Nach Raubüberfall: Täter mit Schuss auf Fluchtwagen gestoppt

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Einer Verfolgungsfahrt der Polizei in Mörfelden-Walldorf am Donnerstagabend, bei der mindestens ein Schuss gefallen ist, war ein Raub vorangegangen. Die drei mutmaßlichen Täter sollen auf einem Supermarkt-Parkplatz im nahen Erzhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht und deren Wagen geraubt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt mitteilten. Sie fuhren mit diesem Auto davon, eine Polizeistreife entdeckte sie in Mörfelden-Walldorf.