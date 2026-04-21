Kristensen zurück im Eintracht-Training
Die Eintracht hatte immer gehofft, im Saisonendspurt auf den erfahrenen Rasmus Kristensen zurückgreifen zu können. Wie der neueste Stand ist.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Eintracht Frankfurt ist der dänische Nationalspieler Rasmus Kristensen nach längerer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler werde dabei «teilintegriert», so der hessische Fußball-Bundesligist. Kristensen hatte sich im Februar eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen.
Chaïbi und Baum krank
Vor der nächsten Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg absolvierten Torhüter Kaua Santos sowie Nnamdi Collins und Jean-Mattéo Bahoya weiter nur ein Reha-Programm. Elias Baum und Farès Chaïbi fehlten nach Eintracht-Angaben krankheitsbedingt.