Fußball-Bundesliga

Kristensen zurück im Eintracht-Training

Die Eintracht hatte immer gehofft, im Saisonendspurt auf den erfahrenen Rasmus Kristensen zurückgreifen zu können. Wie der neueste Stand ist.

Kommt wieder auf die Beine: Eintracht-Profi Rasmus Kristensen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Kommt wieder auf die Beine: Eintracht-Profi Rasmus Kristensen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Eintracht Frankfurt ist der dänische Nationalspieler Rasmus Kristensen nach längerer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler werde dabei «teilintegriert», so der hessische Fußball-Bundesligist. Kristensen hatte sich im Februar eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. 

Chaïbi und Baum krank 

Vor der nächsten Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg absolvierten Torhüter Kaua Santos sowie Nnamdi Collins und Jean-Mattéo Bahoya weiter nur ein Reha-Programm. Elias Baum und Farès Chaïbi fehlten nach Eintracht-Angaben krankheitsbedingt.

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