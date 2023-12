Krumbiegel und OK Kid hinterfragen das «Fest der Liebe»

Berlin (dpa) - Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (57) und die Gießener Pop-Band OK Kid («Grundlos») wollen mit ihrem kritischen Weihnachtssong «Fest der Liebe» auf die problematische Lage in vielen Familien hinweisen. «Weihnachten ist immer irgendwie auch vermint. Das «Fest der Liebe» kann schnell zur familiären Falle werden», sagte Krumbiegel der Deutschen Presse-Agentur. «Viele kennen es, wollen es oft nur nicht wahr haben.»

In dem Lied, in dem der Prinzen-Frontmann die Chöre beisteuert, geht es um eine im Kern zerstrittene Familie, die vor allem nach außen versucht, den Schein einer intakten Familie aufrecht zu halten - was zu Weihnachten gehörig misslingt.