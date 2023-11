Rechter Aufmarsch als Drohung gegen Prinzen-Frontmann

Parallel zu seinem Konzert am Samstagabend fand ein Aufzug der rechtsgerichteten Wählergemeinschaft «Zukunft Hildburghausen» statt. An dem Marsch der Rechtsextremen nahmen nach Polizeiangaben etwa 95 Menschen teil, zum Konzert von Krumbiegel und einem anschließenden stillen Protest vor dem Autrittsort, einer Kirche, kamen rund 240 Teilnehmer. Nach Polizeiangaben blieb alles friedlich.

Erst in dieser Woche war bekannt geworden, dass Krumbiegel vor seiner Lesung am Abend zuvor in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern schwer bedroht worden war. Nach bösen Kommentaren in sozialen Medien wollten die Veranstalter die Lesung am Freitagabend aus Angst vor Übergriffen schon absagen.