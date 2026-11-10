Düngemittelkonzern

K+S engt Gewinnausblick ein - Projekt Werra 2060 kommt voran

Das Bergbauunternehmen erwartet für 2026 nun 700 bis 750 Millionen Euro operativen Gewinn. Zugleich treibt K+S das Transformationsprojekt Werra 2060 voran, das die Produktion langfristig sichern soll.

K+S baut die Infrastruktur über und unter Tage weiter aus. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
K+S baut die Infrastruktur über und unter Tage weiter aus. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Der Kasseler Kali- und Salzkonzern K+S hat im dritten Quartal mehr umgesetzt, beim operativen Ergebnis aber etwas weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg auf 934 Millionen Euro nach 879 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf 108 Millionen Euro nach 111 Millionen. 

Höhere Logistik- und Energiekosten sowie eine Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune drückten demnach auf das Ergebnis. Höhere Preise und mehr Auftausalz glichen dies nicht vollständig aus.

Für 2026 erwartet K+S nun ein Ebitda von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Erhöhung des unteren Endes der Spanne begründete das Unternehmen mit angebotsseitigen Einschränkungen am Weltkalimarkt. Das obere Ende sei zugleich gesunken, weil «ein möglicher Preisanstieg in Übersee bislang nicht eingetreten ist».

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CO2-Ausstoß und Abwässer sollen sinken

Währenddessen treibt das Management wichtige Projekte voran, und zwar mit einem Kapazitätsausbau im kanadischen Werk Bethune sowie hierzulande mit dem Projekt Werra 2060. Zu Bethune erklärte der Vorstandsvorsitzende Christian Meyer in einer Video-Botschaft, «ein wichtiger Meilenstein ist bereits erreicht: Unsere neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage ist in Betrieb. Damit können wir den Strombedarf in Bethune künftig weitgehend selbst decken.»

Das Projekt Werra 2060 soll zugleich die Produktion des Konzerns im hessisch-thüringischen Grenzgebiet bis 2060 sichern. Mit dem schon länger laufenden, rund 600 Millionen Euro teuren Umbau, will K+S zudem den CO2-Ausstoß und die Abwässer deutlich senken. Auch der Bedarf an Kühlwasser wird stark reduziert.

Am Standort Wintershall liefen inzwischen die Bauarbeiten für die neuen Gebäude, so Meyer weiter. «Gleichzeitig bauen wir die notwendige Infrastruktur über und unter Tage weiter aus. Auch am Standort Unterbreizbach haben weitere Arbeiten planmäßig begonnen.»

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