Dünger- und Salzkonzern

K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick

Der Bergbaukonzern aus Kassel hebt nach einem starken Quartal die Prognose für das Jahr an. Das operative Ergebnis übertrifft die Erwartungen deutlich.

Das Auftausalzgeschäft lief besser als gedacht, auch der Barmittelfluss stieg kräftig. K+S rechnet nun mit höheren Gewinnen für 2026. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Das Auftausalzgeschäft lief besser als gedacht, auch der Barmittelfluss stieg kräftig. K+S rechnet nun mit höheren Gewinnen für 2026. (Archivbild)

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Kasseler Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach einem starken Jahresbeginn mit dem Verkauf von Streusalz sei das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet verlaufen, teilte das MDax-Unternehmen mit. 

Für 2026 wird nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen Euro in der Planung gestanden - nach 613 Millionen Euro 2025. 

Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen bei rund 280 Millionen Euro und damit laut Unternehmensangaben deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen Euro erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 87 Millionen. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen. K+S will die vollständigen Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai veröffentlichen.

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