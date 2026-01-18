Bild
2. Fußball-Bundesliga

KSC atmet auf: Die Unterschiedsspieler sind zurück

Die Karlsruher bejubeln beim Start in die zweite Saisonhälfte nicht nur drei wichtige Punkte. Auch der Kapitän und zwei Rückkehrer machen den Badenern Hoffnung.

Doppeltorschütze in Münster: KSC-Kapitän Marvin Wanitzek. Foto: Friso Gentsch/dpa
Doppeltorschütze in Münster: KSC-Kapitän Marvin Wanitzek.

Münster/Karlsruhe (dpa/lsw) - Christian Eichner war sichtlich erleichtert. «Die Unterschiedsspieler beim Karlsruher SC sind zurück», sagte der Trainer der Badener. «Jeder in seiner unterschiedlichen körperlichen Präsenz aktuell noch.» Aber immerhin. Und das, so gab der 43-Jährige zu verstehen, sei einer der Gründe für das Ende der Karlsruher Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach fünf Niederlagen, einem Unentschieden und reichlich Unruhe meldete sich der KSC mit dem 2:0 (0:0)-Sieg bei Preußen Münster am Samstag zurück. «Zwei unterschiedliche Halbzeiten» habe er beim Erfolg des Tabellenneunten gesehen, meinte Eichner. Sein Team habe beim aberkannten Führungstor der Gastgeber «das nötige Quäntchen Glück gehabt». Es profitierte von der Roten Karte gegen Münsters Paul Jaeckel (77.). Es habe sich aber auch in die Partie «reingefuchst», so der Coach. Und nahm so letztlich drei wichtige Punkte mit.

Unter Strom: Karlsruhes Trainer Christian Eichner in Münster. Foto: Friso Gentsch/dpa
Unter Strom: Karlsruhes Trainer Christian Eichner in Münster.

Wanitzek trifft mit ruhenden Bällen

Eichner freute sich über die Rückkehr der Offensivspieler Lilian Egloff und Louey Ben Farhat, die nach langen Verletzungspausen nun für neuen Schwung beim KSC sorgen sollen. Er freute sich aber auch für Doppeltorschütze Marvin Wanitzek, der in der 79. Minute per Freistoß und kurz später per Elfmeter (87.) getroffen hatte. Der Kapitän trage den Verein «seit Jahren auf den Schultern», erklärte der Trainer. Womöglich sei das im Dezember auch mal «einen Tick zu viel» gewesen. Der Urlaub habe Karlsruhes Spielmacher demnach gutgetan.

Wanitzek, Egloff, Ben Farhat - die Hoffnungen des KSC auf eine erfolgreiche Rückrunde ruhen auf mehreren Namen. Gerade in der Offensive. Oder wie Eichner es formulierte: Die Unterschiedsspieler sind zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wanitzek trifft doppelt: KSC gewinnt in Münster
2. Bundesliga

Wanitzek trifft doppelt: KSC gewinnt in Münster

Der Karlsruher SC ist bei Preußen Münster lange die schlechtere Mannschaft. In der Schlussphase schwächen sich die Gastgeber selbst - und der KSC nutzt das.

17.01.2026

Happy End dank Egloff - KSC gewinnt mit Jubilar Wanitzek
2. Fußball-Bundesliga

Happy End dank Egloff - KSC gewinnt mit Jubilar Wanitzek

Fünf Tore, ein Platzverweis: Karlsruhe und Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel. Für Marvin Wanitzek ist es ein besonders Jubiläum, der Kapitän übt aber Kritik.

02.08.2025

Wanitzek wünscht sich beim KSC Karriereende unter Eichner
2. Fußball-Bundesliga

Wanitzek wünscht sich beim KSC Karriereende unter Eichner

Marvin Wanitzek ist beim KSC der Topscorer. Es ist daher kaum verwunderlich, dass andere Clubs Interesse gehabt haben sollen. Er nennt nun Gründe, weshalb er bleibt.

02.06.2025

Bericht: Bundesliga-Angebote für KSC-Kapitän Wanitzek
2. Fußball-Bundesliga

Bericht: Bundesliga-Angebote für KSC-Kapitän Wanitzek

Marvin Wanitzek ist beim Karlsruher SC Kapitän und Schlüsselspieler. Wie stark er in dieser Saison spielt, fällt offenbar auch in der Bundesliga auf.

13.05.2025

«Herausragende Saison»: Wanitzek als große KSC-Hoffnung
2. Fußball-Bundesliga

«Herausragende Saison»: Wanitzek als große KSC-Hoffnung

Auch dank Marvin Wanitzek mischt Karlsruhe doch noch mal im Aufstiegsrennen mit. Vor dem Südwest-Kracher gegen Kaiserslautern gibt's für den Anführer ein Lob vom Trainer.

02.05.2025