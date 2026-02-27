2. Fußball-Bundesliga

KSC-Coach Eichner fordert Wachsamkeit auch gegen Magdeburg

Nach dem «emotional wichtigen Heimsieg» gegen Kiel möchte Eichner mit dem Karlsruher SC auch beim 1. FC Magdeburg punkten. Dafür fordert er von seinen Spielern weiter die entsprechende Mentalität.

Wie zuletzt gegen Kiel wollen der KSC und Verteidiger Ambrosius (re) auch in Magdeburg leidenschaftlich auftreten. Foto: Uli Deck/dpa
Wie zuletzt gegen Kiel wollen der KSC und Verteidiger Ambrosius (re) auch in Magdeburg leidenschaftlich auftreten.

Karlsruhe (dpa) - Nach dem «emotional wichtigen Heimsieg» gegen Holstein Kiel verlangt Trainer Christian Eichner von seinem Karlsruher SC weiterhin professionelle Mentalität. Es gehe ihm in der Partie beim 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor allem um Wachsamkeit. Die Mannschaft dürfe nach dem Erfolgserlebnis nicht ihre Spannung verlieren, sondern müsse Schärfe und gegenseitige Unterstützung wie gegen Holstein «als Normalität begreifen», sagte Eichner.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Magdeburg möchte der KSC die Chance nutzen, sich weiter von der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga zu entfernen. Nach dem 3:1 zuletzt gegen Holstein Kiel könnten die Badener mit einem Sieg einen direkten Konkurrenten distanzieren und einen Aufwärtstrend in Gang setzen.

Eichner lässt sich Startelf-Optionen offen 

«Wir sind schon dabei, auf dem Gaspedal zu bleiben», sagte Eichner mit Blick auf die anvisierten 40 Punkte, die normalerweise zum Klassenverbleib reichen. Vor dem 24. Spieltag sind es bisher 30 Zähler.

Zur Aufstellung hielt sich Eichner bedeckt, eine erneute Änderung des Spielsystems schloss er aber nicht aus. Zuletzt waren die Karlsruher mit einer Fünferkette erfolgreich gewesen. «Es gibt zwei, drei Optionen. Aber auch die Möglichkeit, dass wir so starten wie gegen Kiel», sagte Eichner.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KSC-Sieg stärkt Eichner - Kieler Rapp unter Druck
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Sieg stärkt Eichner - Kieler Rapp unter Druck

Im brisanten Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen Holstein Kiel stehen beide Trainer im Fokus. Eichner darf aufatmen, für seinen Kieler Kollegen Rapp wird die Situation immer schwieriger.

21.02.2026

Coach Eichner unter Druck: Schafft KSC gegen Kiel die Wende?
2. Fußball-Bundesliga

Coach Eichner unter Druck: Schafft KSC gegen Kiel die Wende?

Nach dem ernüchternden 1:5 in Nürnberg wird rund um Zweitligist Karlsruher SC über die Zukunft von Trainer Christian Eichner gerätselt. Im Krisenduell mit Kiel sitzt er auf der Bank - und danach?

19.02.2026

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
2. Fußball-Bundesliga

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0

Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.

27.09.2025

KSC nach «Kacktor» wieder auf Kurs - doch Eichner warnt
2. Fußball-Bundesliga

KSC nach «Kacktor» wieder auf Kurs - doch Eichner warnt

Ein Slapstick-Tor beschert den Karlsruhern gegen Köln den zweiten Sieg nacheinander. Der Blick geht allmählich wieder nach oben - auch dank einer neuen Taktik. Der Trainer sieht aber noch viel Arbeit.

02.03.2025

3:1 gegen Magdeburg: KSC bejubelt ersten Rückrunden-Sieg
2. Fußball-Bundesliga

3:1 gegen Magdeburg: KSC bejubelt ersten Rückrunden-Sieg

Der Karlsruher SC steckt vor dem Anpfiff in einer Mini-Krise und gerät dann auch noch in Rückstand. Doch die Mannschaft von Coach Eichner kämpft sich zurück und belohnt sich dank ihrer Effizienz.

22.02.2025