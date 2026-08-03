KSC-Präsident: «Am Ende dieses Kapitels in der Bundesliga»
KSC-Präsident Siegmund-Schultze zeigt sich vor dem Zweitliga-Auftakt optimistisch: «Wir sind sicher, dass wir ein neues Level erreichen werden.» Die Badener starten gegen Bielefeld in die neue Saison.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Präsident Holger Siegmund-Schultze vom Karlsruher SC hat sich wenige Tage vor dem Saisonstart zuversichtlich über eine Rückkehr der Badener in die Fußball-Bundesliga geäußert.
«In der kommenden Saison schlagen wir ein neues Kapitel im Sport auf. Wir sind sicher, dass wir mit unserem Cheftrainer Maximilian Senft und seinem neuen Trainerteam ein neues Level erreichen werden», sagte der 59-Jährige am Rande des Familientages am Sonntag. «Ich persönlich bin mir sogar sicher, dass wir am Ende dieses Kapitels in der Bundesliga spielen werden.»
Der KSC startet am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld in die neue Zweitliga-Saison. Nach der Trennung von Trainer Christian Eichner steht Nachfolger Senft erstmals in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie. Ob dann Andreas Müller, Niklas Dühring und Hyeok-Kyu Kwon weiter zum Aufgebot gehören werden, ist offen. Nach Informationen der «Badischen Neuesten Nachrichten» lotet der Verein für das Trio Veränderungsmöglichkeiten aus.