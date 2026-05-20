2. Fußball-Bundesliga

Eichner-Nachfolge wohl geklärt: KSC vor Senft-Verpflichtung

Nach mehr als sechs Jahren unter Christian Eichner beginnt beim KSC ein neues Kapitel: Offenbar kommt Maximilian Senft von der SV Ried zu den Badenern.

Soll die Eichner-Nachfolge antreten: Maximilian Senft. (Archivbild) Foto: Expa/ Reinhard Eisenbauer/APA/dpa
Soll die Eichner-Nachfolge antreten: Maximilian Senft. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Maximilian Senft soll neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC werden. Der 36-Jährige tritt mehreren Medienberichten zufolge, die sich mit Informationen der dpa decken, bei den Badenern die Nachfolge von Christian Eichner an. Diesen hatte der Club nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum (1:2) am Sonntag verabschiedet. Die Trennung von Eichner war bereits Anfang April verkündet worden. Die Suche nach einem neuen Coach hatte sich seitdem hingezogen. Senft arbeitete zuletzt in Österreich bei der SV Ried.

Der gebürtige Wiener spielte hauptsächlich bei unterklassigen Teams wie USV Gaweinstal, SV Stetten und DSG Inter Leopoldau. Seine Trainerlaufbahn begann vergleichsweise klassisch im Nachwuchs- und Unterhausfußball. Stationen waren unter anderem der SV Leobendorf, ASK Mannersdorf und der SC Pinkafeld. Parallel arbeitete er auch beim FC Südburgenland in der österreichischen Frauen-Bundesliga. 2022 wechselte er zur zweiten Mannschaft der SV Ried. Bereits wenige Monate später beförderte ihn der Verein im März 2023 zum Cheftrainer der Profis.

Karriere als Pokerspieler

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Senft machte auch als Pokerspieler auf sich aufmerksam. Insgesamt hat er sich nach Angaben der Datenbank «Hendon Mob» bei Live-Turnieren knapp 900.000 US-Dollar erspielt, rund 774.000 Euro nach aktuellem Umrechnungskurs.

Senft, der als Analytiker und kommunikationsstark gilt, tritt im Wildpark ein schweres Erbe an. Eichner hatte den Cheftrainer-Posten im Februar 2020 übernommen, etablierte die Blau-Weißen mehr und mehr im gehobenen Zweitliga-Mittelmaß und war aufgrund seiner hohen Identifikation mit dem Club bei den Fans sehr beliebt. Nach mehr als sechs Jahren unter der Führung von Eichner bricht in Karlsruhe nun eine neue Ära an.

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