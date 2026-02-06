2. Fußball-Bundesliga

«Schöner Moment»: KSC-Trainer Eichner stolz auf Jahrestag

Christian Eichner ist seit sechs Jahren Trainer des Karlsruher SC - und damit der dienstälteste in der zweiten Liga. Gegen Düsseldorf will er den Fans wieder Freude bereiten - was nicht immer gelingt.

Heutzutage eher ungewöhnlich: Christian Eichner ist auch nach sechs Jahren noch KSC-Trainer. Foto: Swen Pförtner/dpa
Heutzutage eher ungewöhnlich: Christian Eichner ist auch nach sechs Jahren noch KSC-Trainer.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach seinem sechsten Jahrestag als Trainer des Karlsruher SC ist Trainer Christian Eichner stolz auf das gemeinsam Erreichte. «Deswegen ist es an dem Tag wirklich ein schöner Moment gewesen. Weil er auch frei war, um da mal kurz hineinzuhalten», sagte der 43-Jährige zu seinen Gefühlen am Dienstag, als die sechs Jahre erreicht waren. Damit ist der gebürtige Badener der dienstälteste Coach der 2. Fußball-Bundesliga. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Insgesamt bringt es Eichner mit Unterbrechungen bei den Badenern auf 23 Jahre in unterschiedlichen Funktionen - viele davon auch als Jugendspieler und später als Profi in der Abwehr. Vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) machte er jedoch auch deutlich, wie schnell solche Wegmarken im Profialltag wieder in den Hintergrund rücken. «Es ist einfach so, dass dich der Alltag so ummantelt, die Themen dich so ummanteln, dass du da relativ wenig dran denkst», räumte er ein.

Gegen Düsseldorf will Eichner «ganz andere Energie» sehen

Sein Antrieb sei es immer gewesen, den Menschen Freude am Stadionbesuch zu geben. «Es gab aber genügend Momente, in denen es nicht so war – bei mir übrigens auch nicht», sagte er. Der KSC habe ihm jedoch immer großes Vertrauen geschenkt und sich aus dem Tagesgeschäft herausgehalten. Auch könnten alle, «mit denen ich hier im Club gearbeitet habe, dann vielleicht bei einem Glas Wein auch mal stolz sein auf das, was sich in den letzten sechs Jahren hier entwickelt hat», betonte Eichner.

Sportlich forderte der 43-Jährige gegen die Fortuna eine Reaktion auf das enttäuschende 0:1 in Braunschweig. «Wir brauchen eine ganz andere Energie in beide Spielrichtungen», sagte Eichner. Der zuletzt gesperrte Dzenis Burnic kehrt in den Kader zurück, während ein Einsatz von Mittelfeldkollege Lilian Egloff noch offen ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Neue, eine Warnung: KSC vor hoher Hürde in Düsseldorf
2. Fußball-Bundesliga

Zwei Neue, eine Warnung: KSC vor hoher Hürde in Düsseldorf

Mit neuen Gesichtern machen sich die Karlsruher auf den Weg zur Fortuna. Trainer Eichner erwartet eine knifflige Aufgabe - und sehnt das Ende des Transfersommers herbei.

28.08.2025

Trainer Eichner geht von Verbleib beim KSC aus
2. Fußball-Bundesliga

Trainer Eichner geht von Verbleib beim KSC aus

Der Karlsruher SC steht vor dem Abschluss einer wechselhaften Saison. Eichner äußert sich noch einmal zu den Gerüchten um seine Zukunft - und zum speziellen Duell mit Paderborns Kwasniok.

16.05.2025

Turbulente Tage beim KSC: Für Eichner ist «alles okay»
2. Fußball-Bundesliga

Turbulente Tage beim KSC: Für Eichner ist «alles okay»

Trainer Christian Eichner spricht über den Wechsel in der Karlsruher Clubführung. Auch zu einem Interview seines neuen Sportchefs äußert er sich. In Hamburg fehlt ihm ein wichtiger Defensivmann.

25.04.2025

Luft raus? Eichner und KSC wollen «Publikum anzünden»
2. Fußball-Bundesliga

Luft raus? Eichner und KSC wollen «Publikum anzünden»

Die Karlsruher hängen in der 2. Liga im Niemandsland fest. Gegen Hannover gibt es zudem Personalprobleme. Trainer Christian Eichner ist dennoch voll im Angriffsmodus.

03.04.2025

Klausel im Gersbeck-Vertrag: KSC-Trainer Eichner «betroffen»
2. Bundesliga

Klausel im Gersbeck-Vertrag: KSC-Trainer Eichner «betroffen»

Trainer Christian Eichner spricht vor dem Saisonabschluss über die Personalplanungen beim Karlsruher SC. Um die Zukunft des Torhüters sorgt er sich, bei Leihgabe Nebel ist er optimistisch.

25.05.2023