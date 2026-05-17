2. Fußball-Bundesliga

KSC verliert bei Eichner-Abschied gegen Bochum

Christian Eichner muss in seinem letzten Spiel als Karlsruher Trainer eine Niederlage hinnehmen. Den ersten Dämpfer gibt es gegen den VfL schon nach wenigen Minuten.

Ende einer Ära: Trainer Christian Eichner verlässt den KSC. Foto: Uli Deck/dpa
Ende einer Ära: Trainer Christian Eichner verlässt den KSC.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner hat sich mit einer Niederlage vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC verabschiedet. Die Badener verloren zum Saisonabschluss mit 1:2 (1:1) gegen den VfL Bochum. Eichner verlässt den KSC nach mehr als sechs Jahren als Chefcoach. Seine Zukunft ist noch offen. Die Trennung von seinem früheren Abwehrspieler hatte der Club bereits Anfang April verkündet. Wer Eichners Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt.

Dass beide Teams die Saison im Tabellenmittelfeld abschließen würden, war schon vor der Partie klar. Entsprechend locker konnten sie vor den 32.244 Zuschauern im Wildpark aufspielen. Kjell Wätjen brachte die Bochumer bereits in der vierten Minute per Flachschuss in Führung, Shio Fukuda (19.) sorgte im Nachsetzen für den verdienten Ausgleich der Gastgeber. 

Nach der Pause traf der eingewechselte Moritz Kwarteng mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 2:1 für den VfL (70.). Fabian Schleusener und Philipp Förster, deren Zeit beim KSC ebenfalls endet, vergaben auf der Gegenseite indes beste Chancen - genau wie Louey Ben Farhat und Marcel Franke.

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