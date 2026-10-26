2. Fußball-Bundesliga

KSC-Trainer Senft will von Gladbach nicht «wegpustet» werden

Viel Zeit bleibt dem Karlsruher SC nicht zur Aufarbeitung des 1:6-Debakels von Magdeburg. Im DFB-Pokal geht es bei Borussia Mönchengladbach um Wiedergutmachung und Prämien.

Im DFB-Pokal gefordert: KSC-Trainer Maximilian Senft hofft in Mönchengladbach auf einen Coup. Foto: Julius Frick/dpa
Im DFB-Pokal gefordert: KSC-Trainer Maximilian Senft hofft in Mönchengladbach auf einen Coup.

Karlsruhe (dpa) - Trotz des 1:6-Debakels beim 1. FC Magdeburg reist Zweitligist Karlsruher SC mit viel Hoffnung im Gepäck nach Mönchengladbach. Sein Team habe «ganz und gar nicht vor, dass uns Gladbach wegpustet», sagte Trainer Maximilian Senft vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). «Wir wollen Gladbach, und zwar über die volle Dauer, maximal herausfordern.

Offen ist der Einsatz von Stammtorhüter Hans-Christian Bernat, der wegen anhaltender Rückenprobleme behandelt wird. Eine Entscheidung soll erst am Spieltag fallen. Auch Sebastian Jung, der gegen Magdeburg zur Pause wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt werden musste, und sein Außenverteidiger-Kollege Rafael Pinto Pedrosa (nach Sprunggelenkproblemen) sind für das Pokalspiel fraglich.

Senft sieht keine «Woche der Wahrheit» 

Eine «Woche der Wahrheit» sieht Senft nicht auf sein Team zukommen. «Das würde ich jetzt mal als eine klassische Journalisten-Headline bezeichnen», antwortete der 37 Jahre alte Chefcoach auf eine entsprechende Frage. Er begrüße aber die schnelle Gelegenheit für seine Mannschaft zur Wiedergutmachung. «Grundsätzlich mal eine gute Geschichte, dass wir schnell wieder ein Spiel haben, wo wir ins Handeln kommen.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei der Aufarbeitung der krachenden Liga-Niederlage in Magdeburg, durch die die Karlsruher auf den vorletzten Platz rutschten, standen vor allem die Freistoß- und Strafraumverteidigung sowie das offensive Umschaltspiel im Mittelpunkt, führte Senft aus. Er fordert von seinen Spielern zudem mehr Widerstandsfähigkeit nach Rückschlägen.

Über 4.000 KSC-Fans reisen mit

Mehr als 4.000 Karlsruher Anhänger begleiten ihre Mannschaft nach Mönchengladbach. «Diese Unterstützung unserer Fans ist ungebrochen, das freut mich extrem und halte ich auch nicht für selbstverständlich», sagte Senft. Er geht von einer besonderen Atmosphäre: «Ich liebe Abendspiele», meinte der Coach: «Es gibt nichts Schöneres als DFB-Pokal unter Flutlicht. Es ist alles angerichtet.»

Für den KSC steht finanziell einiges auf dem Spiel: Der Einzug ins Achtelfinale würde dem Zweitligisten eine zusätzliche Prämie von rund 913.000 Euro bescheren. Bereits in der vergangenen Saison waren beide Vereine in der zweiten Pokalrunde aufeinandergetroffen. Damals hatte die Borussia zu Hause 3:1 gewonnen.

Rechtzeitig vor dem erneuten Pokalduell haben die Gladbacher ihre Krise in der Bundesliga vorerst beendet. Nach sechs Niederlagen zum Start siegten die Fohlen am Freitag 3:2 beim VfB Stuttgart.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Desolate Defensive: KSC direkt zurück in der Krise
2. Fußball-Bundesliga

Desolate Defensive: KSC direkt zurück in der Krise

4:0 gegen Darmstadt, 1:6 in Magdeburg - die Ausschläge beim Karlsruher SC sind gewaltig. Der Trainer prangert die Abwehrarbeit an. Der Kapitän freut sich auf einen kurzzeitigen Tapetenwechsel.

25.10.2026

Magdeburg überrollt KSC mit 6:1 und stürmt auf Platz vier
2. Fußball-Bundesliga

Magdeburg überrollt KSC mit 6:1 und stürmt auf Platz vier

Der FCM zerlegt den Karlsruher SC und rückt an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga heran. Für den KSC wird die Auswärtsmisere immer schlimmer.

24.10.2026

Senft optimistisch: KSC-Offensive wieder fast komplett
Fußball

Senft optimistisch: KSC-Offensive wieder fast komplett

Moritz Broschinski steht vor der Rückkehr, Shio Fukuda macht Fortschritte. Beim Pokalspiel in Münster setzt Trainer Senft vom Karlsruher SC aber auch weiter auf Talente wie John Davis Meyer.

19.08.2026

Gladbach kann noch gewinnen: 3:1 gegen Karlsruhe
DFB-Pokal

Gladbach kann noch gewinnen: 3:1 gegen Karlsruhe

Borussia Mönchengladbach stoppt den Negativlauf und feiert den ersten Sieg seit Monaten. Im Pokal besiegt das Bundesliga-Schlusslicht den Zweitligisten Karlsruher SC und steht im Achtelfinale.

28.10.2025

Karlsruhes Abwehrboss Marcel Franke im Pokal einsatzbereit
DFB-Pokal

Karlsruhes Abwehrboss Marcel Franke im Pokal einsatzbereit

Gute Nachrichten für den KSC: Rückkehrer Marcel Franke kann die Abwehr im Pokalduell in Gladbach wieder stärken. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Dženis Burnić steht dagegen auf der Kippe.

27.10.2025