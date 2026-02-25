Küchenbrand in Mannheim - 26 Menschen evakuiert
Eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt fängt Feuer: 26 Menschen müssen am späten Abend ihre Wohnungen verlassen.
Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt sind drei Bewohner und eine Polizeibeamtin durch den Rauch leicht verletzt worden. Laut Polizei brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus.
26 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Manche seien selbst ins Freie geflüchtet, andere von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. Die betroffene Wohnung sei vorübergehend nicht bewohnbar. Alle übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar.