Brände

Küchenbrand in Nidderau - Bewohner kommt ins Krankenhaus

Ein Bewohner atmet Rauch ein, als beim Kochen Fett in Brand gerät. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 100.000 Euro.

Die übrigen Wohnungen des Hauses blieben laut Polizei bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die übrigen Wohnungen des Hauses blieben laut Polizei bewohnbar. (Symbolbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Bewohner verletzt worden. Nach Angaben der Polizei atmete der Mann Rauch ein und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Feuer war demnach am Sonntagabend ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen geriet beim Kochen Fett in Brand. Der Bewohner versuchte demnach noch, die Flammen selbst zu löschen. Die Feuerwehr brachte den Brand nach Angaben der Polizei rasch unter Kontrolle.

Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer und die starke Verrußung erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 80.000 bis 100.000 Euro. Die übrigen Wohnungen des Hauses blieben den Angaben zufolge bewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes dauern an.

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