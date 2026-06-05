Feuerwehreinsatz

Küchenbrand mit mehreren Verletzten

Ein fünfstelliger Schaden und sechs Menschen im Krankenhaus sind die Folge eines Küchenbrands im Landkreis Karlsruhe. Wie schwer die Verletzungen sind und was zur Ursache bekannt ist.

Der Küchenbrand richtet einen geschätzten Schaden von 30.000 Euro an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Küchenbrand richtet einen geschätzten Schaden von 30.000 Euro an. (Symbolbild)

Malsch (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden fünf weitere Menschen leicht verletzt. Alle sechs Betroffenen erlitten demnach Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. 

Mutmaßlich fing ein Herd beim Kochen Feuer. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Die Feuerwehr brauchte nach Angaben eine knappe Stunde, um den Brand in der Pension zu löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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