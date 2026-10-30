Wetterbericht an Halloween

Kühles Wochenende in Baden-Würtemmberg und der Region erwartet

Nebel, Hochnebel und einzelne sonnige Abschnitte prägen den Ausklang der Herbstferien in Baden-Württemberg. Wo der DWD am Halloween-Wochenende Regen und kräftige Böen erwartet.

Im Südosten soll es am Sonntag zeitweise stärker bewölkt werden mit etwas Regen oder kurzen Schauern. Foto: Uwe Anspach/dpa
Im Südosten soll es am Sonntag zeitweise stärker bewölkt werden mit etwas Regen oder kurzen Schauern.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg steht vielerorts ein kühles und nebeliges Herbst-Wochenende bevor. Hier und da kann sich die Sonne durchsetzen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. In der Nacht zum Sonntag könnten im Osten ein paar Tropfen fallen. Im Tagesverlauf sei es dann im Südosten zeitweise stärker bewölkt mit etwas Regen oder kurzen Schauern, teilte der DWD im Internet mit. Ansonsten soll es trocken bleiben.

Sturmböen am Feldberg

Am Freitag halten sich im südlichen Oberrheingraben sowie zwischen Alb und Bodensee längere Zeit Nebel oder Hochnebel. Ansonsten dürfte es überwiegend sonnig bleiben. Die Höchstwerte könnten im Donauraum bei 7 Grad liegen, an Rhein und Neckar bei 14 Grad. 

Dazu wehe schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, im Bergland könne er böig auffrischen. Auf den Kammlagen des Schwarzwaldes könnten stürmische Böen wehen, am Feldberg sogar Sturmböen.

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In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD zum Teil gering bewölkt oder klar, später bildet sich wieder Nebel oder Hochnebel. Die Frühwerte liegen zwischen plus 4 und minus 1 Grad. 

Im Tagesverlauf könnten sich teils Sonne und starke Bewölkung oder trübe Abschnitte durch Nebel und Hochnebel abwechseln. Je nach Sonnenschein erwarten die Fachleute Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig, in exponierten Schwarzwaldlagen stürmisch.

In der Nacht zum Sonntag sollen die Temperaturen der Vorhersage zufolge auf 5 bis 0 Grad sinken, bevor sie tagsüber in Oberschwaben auf 7 Grad steigen. Entlang des Rheins seien bis 12 Grad möglich. In höchsten Lagen im Schwarzwald könnten wieder starke bis stürmische Böen auftreten.

Verbreitet Bodenfrost erwartet

Zum Wochenstart hin wird es wohl nochmal etwas kühler. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Montag sollen zwischen plus 3 und minus 2 Grad liegen. Verbreitet könne es Frost in Bodennähe geben.

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