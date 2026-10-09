DWD-Vorhersage

Der Freitag im Südwesten startet kühl - Nebel und Regen

Dick einpacken und Augen auf im Berufsverkehr: Der Freitag beginnt im Südwesten örtlich mit Nebel, in der Früh kann die Sicht stellenweise eingeschränkt sein.

Mit Nebel und deutlich kühleren Temperaturen startet Baden-Württemberg in den Freitag. Foto: Thomas Warnack/dpa
Mit Nebel und deutlich kühleren Temperaturen startet Baden-Württemberg in den Freitag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Nebel und deutlich kühleren Temperaturen startet Baden-Württemberg in den Freitag. Örtlich kann die Sicht am Morgen eingeschränkt sein, danach sind vorübergehend sonnige Abschnitte möglich. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten aber wieder Wolken auf und bringen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) neuen Regen. 

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 18 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, der in Böen frisch werden kann. Auf Schwarzwaldgipfeln sind starke Böen möglich.

Auch am Wochenende bleibt es unbeständig: In der Nacht zum Samstag und tagsüber wird verbreitet Regen erwartet, im Bergland und auf Schwarzwaldgipfeln kann der Westwind teils stark bis stürmisch auffrischen. Am Sonntag wechseln viele Quellwolken mit etwas Sonne. Im Tagesverlauf sind weiterhin einzelne Schauer möglich.

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