Wo am Dienstag 21 Grad in Baden-Württemberg möglich sind

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zuletzt eher kühleren, stürmischen und regnerischen Tagen zeigt sich am Dienstag wieder die Sonne in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete damit, dass es viel Sonne gebe und trocken bleibe. Im südlichen Oberrheingraben seien bis 21 Grad möglich. Grob könnten sich also die Menschen entlang des Rheins zwischen Karlsruhe und Freiburg Hoffnungen auf diese Temperaturen machen, sagte ein DWD-Experte auf Anfrage.

Doch bereits in der Nacht zum Mittwoch ziehe ein Wolken- und Regenband von Nordwesten nach Südosten über Baden-Württemberg. Mittwochs sei es dann anfangs in der Südosthälfte noch stark bewölkt und es regne etwas. Tagsüber werde es dann heiter bis wolkig. Die Höchsttemperaturen reichten laut DWD nur noch bis 16 Grad im Oberrheingraben.

Nachdem sich der Nebel am Donnerstag aufgelöst hat, soll es verbreitet heiter werden, prognostizierte der DWD. Am Bodensee und am Hochrhein könne es noch länger trüb sein. Die Höchstwerte reichten von 8 bis 15 Grad. Am wärmsten sei es voraussichtlich in der Kurpfalz.