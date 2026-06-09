Wettervorhersage

Regenschirm bleibt Pflicht – Wochenende wird freundlicher

Regenschirm und eine Jacke dürften in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen weiter gute Begleiter sein. Nach nasser Nacht bleibt es der Vorhersage zufolge eher kühl und oft bewölkt.

Die Prognose klingt wenig sommerlich: Für die nächsten Tage sind im Südwesten Regen und Wolken angesagt. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Prognose klingt wenig sommerlich: Für die nächsten Tage sind im Südwesten Regen und Wolken angesagt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Regen und Gewittern in der Nacht bleibt es heute kühl und bewölkt. Die Temperaturen erreichen höchstens 15 Grad im Bergland und 21 Grad im Kraichgau, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Südosten von Baden-Württemberg halten sich demnach die Wolken, im Nordwesten dagegen könnte häufiger die Sonne durchschauen. 

Am Mittwoch lautet die Prognose erneut: Wolken, Schauer und Regen. Nach DWD-Auskunft kann es sogar noch einmal ein bis zwei Grad kühler werden. 

Zum Wochenende hin zunehmend freundlicher 

Ab Donnerstag soll es dann zunehmend freundlicher werden. Sommerliches Wetter ist im Südwesten dann pünktlich zum Wochenende zu erwarten. Ein Hochdruckgebiet bringe ab Samstag wieder Sonne und höhere Temperaturen in den Südwesten, sagte der DWD-Meteorologe.

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