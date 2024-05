Kühlturm an Kraftwerk abgerissen

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Am einst größten konventionellen Kraftwerk Hessens in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) ist am Dienstag ein nicht mehr benötigter Kühlturm abgerissen worden. Eine Abrissbirne an einem Kran schlug auf den rund 62 Jahre alten Turm ein, bis der Beton-Koloss nach rund 90 Minuten mit einem lauten Krach in die Knie ging. Ein baugleicher Kühlturm wurde vor einer Woche abgerissen. Ihre zwei noch stehenden und ebenfalls rund 40 Meter hohen «Brüder» sollen in den nächsten Wochen folgen.