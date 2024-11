Wohnungen statt Abriss: VW verkauft «Telemoritz»

Hannover (dpa/lni) - Der Abriss des maroden Fernsehturms «Telemoritz» in Hannover ist vom Tisch. Der bisherige Eigentümer Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat das Bauwerk an einen Unternehmer aus Hannover verkauft, der dort Wohnungen schaffen will, wie VWN mitteilte. Konzernkreisen zufolge erfolgte der Abschluss zu einem «symbolischen Kaufpreis».