Deutsche Meisterschaft

Kürbis-Wettwiegen: Sieger kommt auf 986 Kilo

Riesenkürbisse, Super-Tomaten und Mega-Melonen: In Ludwigsburg messen sich die größten Kaliber aus Deutschlands Gemüsebeeten. Wer hat das dickste Gemüse?

Die Schwergewichte werden mit Hebegurten und Radlader zur Waage gebracht. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Die Schwergewichte werden mit Hebegurten und Radlader zur Waage gebracht.

Ludwigsburg (dpa) - Bei den Deutschen Meisterschaften im Kürbis-Wettwiegen in Ludwigsburg hat das dickste Exemplar des Herbstgemüses 986 Kilogramm auf die Waage gebracht. Nach Angaben der Veranstalter sicherte sich der Hesse Matthias Würsching mit seinem Schwergewicht der Sorte «Atlantic Giant» den Titel - und ließ die Konkurrenz ziemlich klein aussehen.

Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Kürbis aus Brandenburg wog «nur» 562 Kilogramm. Auf Platz drei landete ein bayerischer Kürbis mit 547 Kilo. Zwischen dem fast eine Tonne schweren Kürbiskönig und Platz zwei lagen damit mehr als 400 Kilo Kürbis. Der Rekord wurde diesmal aber nicht geknackt: Der liegt bei 1.052 Kilogramm und wurde im Jahr 2023 gemessen.

Kürbis kann auch lang

Doch es kam nicht nur auf die Pfunde an: In der Kategorie «Long Gourd» ging es um die Länge. Das Brandenburger Team brachte es mit ihrem Kürbis auf stolze 3,2 Meter. Insgesamt gingen bei den Meisterschaften 30 Kürbisse ins Rennen. Daneben wurden auch Mega-Tomaten und -Melonen gewogen. Die ganz großen Kaliber aus dem Gemüsebeet dürften selbst eingefleischte Gartenfans in Staunen versetzt haben.

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