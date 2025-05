Kultmoderator Heinz Schenk bekommt Ehrengrab

Wiesbaden (dpa) - Heinz Schenk, legendärer Oberkellner in der einstigen TV-Sendung «Blauer Bock», bekommt gut ein Jahrzehnt nach seinem Tod eine besondere Ehrung. Wiesbaden stuft seine schlichte Grabstätte auf einem Vorort-Friedhof offiziell zum Ehrengrab hoch. Das gilt nach Mitteilung der Stadt bis 2044. Das Grab befindet sich in Wiesbaden-Naurod - in diesem Ortsbezirk hatten Schenk und seine Frau Gerti jahrzehntelang bis zu ihrem Tod gelebt.